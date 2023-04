Samy Saemann Combo – a new kind of european groovejazz

Die SAMY SAEMANN COMBO schickt ihre Zuhörer auf eine spannende musikalische Reise. Slap Bass trifft auf verzerrte Sounds, ein singender Fretless Bass verschmilzt mit Geige und Trompete.

Die Band spielt überwiegend instrumentale Eigenkompositionen, die musikalisch und emotional tief greifen. Stilistisch werden keine Grenzen gescheut, es funkt, es jazzt, es rockt! Mit einer „very funky attitude“ werden Beine, Bauch und Herz gleichermaßen angesprochen. Dabei agiert der Bass in einer Doppelrolle als Groove- und Leadinstrument, nie zu vordergründig oder gar aufdringlich, dafür stets geschmackvoll, melodieverliebt und groovig. Die Band reagiert tight, verträumte Melodien gehen einher mit groovigen Passagen, gefühlvolle Stimmungen schwellen an, um sich in purer Energie zu entladen.