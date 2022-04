Santiano - "wenn die Kälte kommt"

Santiano haben innerhalb der deutschen Musiklandschaft Ziele erreicht, von denen die meisten nur träumen können.

Millionenfach verkaufte Alben zu einer Zeit, in der physische Tonträger bereits als Auslaufmodell galten, Nummer-1-Platzierungen mit allen ihren Veröffentlichungen, ausverkaufte Tourneen durch die größten Hallen Deutschlands und sämtliche Musikpreise der Branche.

Nun schreiben die Giganten des Shanty-Rocks ihre Geschichte mit dem fünften Studio-Album fort und stellen ihre Musik dabei in den größtmöglichen Zusammenhang. „Wenn die Kälte kommt“ ist ein Konzeptalbum, das musikalisch nahtlos am bisherigen Schaffen der fünf Nordmänner anknüpft und doch absolut einzigartig ist in seiner Konzeption. Ein Werk, das den Bogen über ein Jahrhundert der Seefahrt spannt und in 13 Songs an den Kern der Beziehung zwischen Mensch und Meer vordringt.

Auch auf der Bühne sind Santiano mit ihren immer wieder einzigartigen und durchdachten Bühnenkonzepten gleich einer Urgewalt, was sie seit fast einem Jahrzehnt immer wieder unter Beweis stellen. Ein Konzert der Multi-Instrumentalisten ist mehr als leichtes Entertainment. Ihre Konzerte sind dynamisch wie das Meer selbst – mal gewaltig wie ein Jahrhundertsturm und dann wieder ganz still und sphärisch.

Nachdem Santiano schweren Herzens ihre geplante „MTV unplugged“-Tournee absagen mussten, gehen die Musiker nun mit dem im Oktober 2021 erschienenen Album im Gepäck auf eine komplett neue Tournee. Alle ursprünglich für die „MTV unplugged-Tournee“ erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit und werden auf die neue Tournee „Wenn die Kälte kommt – Die große Arena Tour zum neuen Album“ übertragen.

Das zuletzt für den 18. Februar 2022 geplante Konzert von Santiano musste noch einmal verlegt werden. Neuer Ersatztermin ist der 02. Mai 2022.