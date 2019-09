Not For Saints, Decay Of Silence, Fear The Silence

Die Band NOT FOR SAINTS wurde bereits 1998 gegründet. In den darauf folgenden 2 Jahren wurden zahlreiche regionale und überregionale Konzerte gespielt. Als Headliner sowie im Vorprogramm von namhaften Bands. Darüber hinaus hat die Band 1999 eine EP veröffentlicht mit 4 eigenen Songs.Unglücklicherweise stellte die Band ab 2000 sämtliche musikalische Aktivitäten ein. Nach 15 Jahren musikalischer Ruhezeit wurde im Herbst 2015 NOT FOR SAINTS von den beiden Gründungsmitgliedern, Michael Pfisterer und Achim Klaus, wieder ins Leben zurückgerufen. Sofort wurde begonnen neue Songs zu schreiben. Im Laufe der folgenden Wochen entschied man sich für eine musikalische Neuausrichtung in der Stilrichtung. Nach intensiver Suche, konnte man einen Gitarristen mit Growls und Screams und einen fähigen Schlagzeuger gewinnen.

NOT FOR SAINTS wurde wieder erweckt - erweckt mit gewaltigem Songmaterial. Aus der breiten Musikmasse hebt sich die Band deutlich ab, und schafft mit ihrem neuen Songmaterial unglaubliche Brücken zwischen traditionellem Metal und Metalcore. Bei ihren zahlreichen Live Auftritten kann die Band dadurch überzeugen und das Publikum mitreißen.