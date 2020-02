SAN2 & SEBASTIAN kümmern sich nur wenig um musikalisches Schubladen-Denken und so mischen sie ihren rhythmischen Blues mit Country und viel Soul auf. Da ist zum einen mächtige Footstompin’ Music, wild und ungezügelt, dann sind es gefühlvoll, zerbrechliche Balladen, ganz intim und reduziert aufs Wesentliche. Am Ende eines Konzertabends entlassen SAN2 & SEBASTIAN ein begeistertes, beseeltes Publikum in die Nacht.

SAN2 ist ein herausragender Sänger. Seine markante Stimme ist mal zart und einfühlsam, dann bricht sie los wie ein Orkan, voller Saturation, voller Leidenschaft. Der Frontmann seiner mittlerweile weit über die Landesgrenzen bekannten Band San2 & His Soul Patrol, zählt heute zu den angesagten Erneuerern des Genres und außerdem zu den besten Bluesharp Spielern Europas.

Sebastian Schwarzenberger, langjähriger Weggefährte SAN2s, bedient eine Vielzahl von Gitarren. Egal ob akustische Gitarre, Dobro, Lapsteel oder Mandoline - sein Spiel ist so leidenschaftlich, virtuos und energiegeladen, dass es eine Freude ist.

Das charmante Münchner Duo ist in dieser Kombination kaum zu schlagen! Die Songs, ihr musikalisches Gespür füreinander, jede Menge Improvisation und nicht zuletzt das bisweilen sehr unterhaltsame Miteinander machen SAN2 & SEBASTIAN so besonders. Für Fans der Soul Patrol ist ein Abend mit diesem Paar ein Muss und für Neulinge eine echte Entdeckung!