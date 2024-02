Sanctus Dominus Taurus

Performance von Laura OppenhäuserIch habe noch nie einen Heiratsantrag bekommen. Bisschen traurig. Aber für einen Traum in Weiß wäre es jetzt ohnehin zu spät. Ab einem bestimmten Alter wird die Erzählung der unbefleckten Unschuld doch lächerlich, und überhaupt: Männer braucht ja eh niemand mehr. Also, niemand außer mir. Ich lebe von Sauerstoff und Testosteron und halte nichts davon, alte Zwänge mit neuen zu bekämpfen. Ich umarme sie lieber.

Man bringe mir zwölf Männer und ich baue daraus einen Altar. Denn einzig sie sind mir heilig.

Für die Initiatorin dieser Arbeit geschieht etwas Ungewöhnliches: Statt wie üblich als Solo-Künstlerin Objekte über die Bühne zu schieben, lädt sich Laura Oppenhäuser diesmal einen Haufen „richtige“ Männer ins Theater ein. Gelockt hat sie sie auf Dating-Plattformen, in Fitness- und Kampfsportstudios und an S-Bahnhöfen. In der brandneuen Produktion SDT trifft diese mal mehr mal weniger toxische Männerbande aus Kunsthandwerkern, Azubis und Hochzeit-DJs auf die 40-jährige, dating-affine, stark von Männern geprägte Hetero-Frau. Die die Erziehung der eigenen Söhne übrigens vorsichtshalber dem Vater überlässt. Dieses Zusammentreffen bringt das herkömmliche, patriarchale Machtgefüge ins Wanken. Das Horrorszenario des Alphatiers wird Realität: Kontrolle abgeben. „Nein, es gibt noch kein Skript und keine Rollen. Nein, wahrscheinlich wirst du nicht berühmt. Nein, ich plane bisher keinen Sex auf der Bühne, aber du darfst ihn gerne versuchen einzufordern. Wenn du Pech hast, lehne ich halt ab, kennst du doch.“ Persönliche Grenzen fallen genauso wie Rollenklischees – so auch die anfängliche Zurückhaltung, gegen eine Frau zu kämpfen.Wenn so unterschiedliche Menschen, die sich weder im richtigen Leben noch auf Tinder je begegnen würden, auf einer Bühne zusammenkommen, explodiert der Cocktail zu einer olfaktorischen und musikgetriebenen Gewerkeperformance, die brennt wie Fackel. Schutzbrillen auf, es wird gehämmert und gesungen, gedremelt, geraucht und gestunken. Männer eben. – Und eine Frau.