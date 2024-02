Lets get lucky!

Wie war das noch gleich? „Glück im Spiel, Pech in der Liebe!“Kleeblätter, rosa Schweinchen und Hufeisen – Alles nur Aberglaube oder ist da wirklich was dran? Gemeinsam erforschen wir die vielseitigen Facetten unseres persönlichen Glückes. Was hat Einfluss auf mein Erleben von Glück? Was macht mich glücklich? Oder was nicht? Und warum? Misch Dich ein und tausch Dich mit anderen jungen Menschen und Gesprächspartner*innen aus.Das Format EINMISCHEN lädt Dich in gemütlicher Atmosphäre zu kleinen Gesprächsrunden ein. Hier kannst Du Fragen stellen, Deine Erfahrungen und Meinungen teilen oder einfach nur zuhören. Verschiedene Unterthemen und Spiele sorgen für vielseitige Glückserlebnisse. Lass Dich inspirieren und neue Denkanstöße finden. Komm vorbei und bring Dein*e persönliche*n Glücksbringer*innen und Freund*innen gerne mit.

So – let’s get lucky!