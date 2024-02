Eröffnung der Aktionswochen gegen Rassismus Stuttgart

Auftaktveranstaltung der Aktionswochengegen Rassismus Stuttgart 2024

Seit dem Jahr 2008 finden bundesweit rund um den 21. März, dem Internationalen UN-Gedenktag gegen Rassismus, die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Auch in Stuttgart finden 2024 nun zum 9. Mal, unter der Beteiligung zahlreicher Kooperationspartner*innen aus der Stuttgarter Zivilgesellschaft und Verwaltung, die Aktionswochen gegen Rassismus statt.Mit einem vielfältigen Programm wird in zwei Wochen, vom 11.März bis 24. März, ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und andere Formen von Ausgrenzung und für ein vielfältiges, demokratisches Miteinander der Vielen gesetzt. Wie in jedem Jahr eröffnen wir die Aktionswochen gegen Rassismus mit einer Auftaktveranstaltung, zu der wir alle Interessierten recht herzlich in der RAMPE zu einem inhaltlichen Beitrag einzuladen, und bei Getränken und Fingerfood ins Gespräch zu kommen und sich zu vernetzten.Wir freuen uns auf euer Kommen!