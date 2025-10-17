Sandi Kuhn & Friends "The Duke Ellington Songbook"

Saxofonist und Jazzpreisträger Sandi Kuhn feiert Duke Ellington und dessen musikalisches ‚Alter Ego‘ Billy Strayhorn mit einer persönlichen Auswahl aus dem reichen Songbook des Duke. 

Zu hören sind gefühlvolle Balladen oder swingende Uptempo Nummern, bekannte Hits wie „Take the A Train“ oder selten gespielte Kompositionen wie „Isfahan“ – beide übrigens aus der Feder von Strayhorn. Die kongenialen Partner für Sandi Kuhn bei dieser Feier für zwei große Jazzkomponisten: Martin Trostel (p), Flo Dohrmann (b) und Dieter Schumacher (dr) als perfekte Rhythmusgruppe.

„ It don’t mean a thing if it ain’t got that swing!”

