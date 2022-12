Sandi Kuhn Quartett „Meandering“

Heimatstadt Stuttgart, prägende Jahre in Harlem: In seiner Musik verschmelzen amerikanische und europäische Einflüsse zu Alexander „Sandi“ Kuhns eigenem und unverkennbaren Sound. „… die Improvisationen von Alexander Kuhn lassen alle aufhorchen: die logische Schlüssigkeit, der Ausdruck, die langen Spannungsbögen, das tonschöne Spiel in sämtlichen Lagen …“ (HR). Starke Melodien, eine ordentliche Portion Soul und alles mit Charisma und Tiefgang – das sind die Songs auf „Meandering“, dem aktuellen Album, das der Landesjazzpreisträger Sandi Kuhn in diesem Winter live präsentiert.

Die Band ist ein Hochkaräterquartett mit dem Stuttgarter Bassisten Jens Loh, Volker Engelberth am Piano und Axel Pape an den Drums. Seit zehn Jahren ist diese Formation Sandi Kuhns „Working Band“, ständig in Bewegung und immer offen für Neues. Themen auf „Meandering“ sind Stimmungen, Menschen, Orte und wenn man so will auch Kuhns Homebase Stuttgart.

Die CD und noch mehr die Liveauftritte zeigen vier Individualisten, die mit großer Spielfreude gemeinsam agieren und einander blind vertrauen. „Kuhn selbst gibt in seiner Band nicht nur den Solisten, sondern vor allem den Partner, der sensibel die Ideen seiner Musiker aufgreift und in seine eigene Sprache transformiert." (JazzThing).

Alexander Sandi Kuhn (sax)

Volker Engelberth (p)

Jens Loh (b)

Axel Pape (dr)