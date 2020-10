Sandi Kuhn Quartett

Ganz nach dem Motto ‚the good things come to those who wait’, hat sich Alexander ’Sandi’ Kuhn für seine neue CD viel Zeit gelassen und präsentiert nun auf ‚THE PLACE IN THE NORTH’ mit seinem Quartett die Essenz seiner künstlerischen Arbeit.

Wie bei seinen vorangegangenen Alben bleibt der mehrfach ausgezeichnete Saxophonist (u.a. Landesjazzpreis Baden-Württemberg 2013) auch auf seiner neuen Platte seiner kompositorischen Handschrift treu und verbindet facettenreich seine amerikanischen und europäischen Einflüsse. Kuhn schreibt ‚Songs’ im eigentlichen Sinne des Wortes. Stücke mit starken Melodien, klaren Strukturen und fein ausgearbeiteter Harmonik. Stücke mit Seele, Tiefgang und Wiedererkennungswert. Die gleichen Qualitäten spiegeln sich auch in seinem Saxophonspiel wider. So ist Kuhn in seinen Improvisationen immer auf der Suche nach Melodien und Motiven, aus denen er getragen von seinem warmen und menschlichen Sound musikalische Geschichten entwickelt.

Mit dem Mannheimer Pianisten Volker Engelberth (auch Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg), dem Stuttgarter Bassisten Jens Loh und dem Wiesbadener Schlagzeuger Axel Pape hat er die perfekte Besetzung gefunden, um seine musikalischen Ideen umzusetzen. Als festes Quartett haben die vier Musiker in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Konzerten absolviert und bilden eine gewachsene Einheit, die sich auf der Bühne blind versteht und wunderbar ergänzt.

„… zarte, kohärente Klänge von geradezu magischer Sogkraft.“ (Jazzpodium).

Alexander ’Sandi’ Kuhn - ts

Volker Engelberth – p

Jens Loh - b

Axel Pape – dr