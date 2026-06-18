Sandie Wollasch & Klaus Wagenleiter Trio

„It Has To Feel Good“, heißt der erste Song von Sandie Wollaschs aktuellem Album „Women’s Choice“, dass die Karlsruher Sängerin ein weiteres Mal mit dem famosen Klaus Wagenleiter Trio als Begleitband eingespielt hat. Für das Album hatte sich die Karlsruher Songwriterin und Sängerin noch eine ganze Reihe von Gastmusikerinnen eingeladen, um viele Facetten des Frauseins aufzuzeigen. „Dieses Album zeigt uns, wie wir sind“, so Wollasch, „weiblich, männlich, anders, besonders, mutig, ängstlich, abgründig, voller Freude, voller Talente, voller Liebe.“

Mit dem Klaus Wagenleiter Trio, das vor allem als das rhythmisch pulsierende Herz der mit einem Grammy ausgezeichneten SWR Big Band bekannt ist, bildet Wollasch seit Jahren ein hochkarätiges Quartett, das zwischen Jazz und Jazz-Pop changiert.

Bandchef Klaus Wagenleiter war schon früh für Stars wie Udo Jürgens, Götz Alsmann und Helen Schneider erste Wahl als Pianist und Arrangeur, und auch seine beiden Bandkollegen haben mit vielen prominenten Stars zusammengearbeitet.

Mit Wollasch formieren sie eine Band wie aus einem Guss.

Als „Special Guests“ werden an diesem BIX-Abend Klaus Graf (langjähriger Saxophon-Solist der SWR Big Band, Saxophonist der Soul Diamonds) und Sandrine Neye (eine der talentiertesten deutschen Nachwuchssängerinnen) das Quartett um Sandie Wollasch zum Sextett vervollständigen!

Besetzung: Sandie Wollasch (voc); Klaus Wagenleiter (p); Decebal Badila (b); Guido Jöris (dr); Klaus Graf (sax); Sandrine Neye (voc)