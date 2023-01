Sandie Wollasch & Spark

Wenn die Klassikband Spark auf Sandie Wollasch trifft, ist ein Konzerterlebnis der Extraklasse garantiert! Was Jazzgröße Nils Landgren über seine Kollegin zu sagen hat, gleicht einem Ritterschlag: „Sie ist ein Freigeist mit einer großartigen Stimme, deren Ausdruckskraft über die Jahre nur noch an Tiefe gewonnen hat.“ Höchste Zeit also, gemeinsam die Funken sprühen zu lassen! Erleben Sie Pophits, Jazzstandards und Filmmusiken wie „Dust in the Wind“, „Norwegian Wood“ und „Moon River“, aber auch Unbekanntes und Ungehörtes. Spark schöpft dabei aus einem reichen Instrumentarium von bis zu vierzig Instrumenten. Stings traumhafte Ballade „Fields of Gold“ setzt das Motto des Programms. Es geht um das Naturerleben im weitesten Sinn. Erleben Sie im K einen musikalischen Tag von der Morgendämmerung bis in die tiefe Nacht.