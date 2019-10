Sandmandala Zeremonie

Vier buddhistische Mönche sind zu Gast

über mehrere Tage im Tagungsraum, Fabrikation

Vom 22. - 30. November werden vier Mönche in einer Zeremonie ein Sandmandala nach der Lehre der Gelugpa-Tradition des tibetanischen Buddhismus streuen. Man kann dabei zugucken und auch mit den Mönchen ins Gespräch kommen. Die farbenfrohe, filigrane Arbeit der Mönche ist mehr als nur Kunst, die schön anzusehen ist: In der buddhistischen Tradition ist das Mandala ein zentrales, religiöses Meditationselement. Die Betrachtung und das Streuen selbst ist eine wichtige Meditationsübung und -schulung.

Eröffnungszeremonie: Freitag, 22.11., um 17 Uhr

Abschlusszeremonie: Samstag, 30.11., um 15 Uhr

Alte Seegrasspinnerei, Nürtingen, Plochinger Straße 14

Erläuterung:

Die Ladakhis kommen vom Drepung-Kloster in einer tibetischen Flüchtlingssiedlung in Südindien. DREPUNG LOSELING LHUKIL KHANGTSEN ist ein gemeinnütziger Verein vom Zentrum für Buddhistische Philosophie. Dieser unterstützt arme und bedürftige Schüler der Himalaya-Region und ermöglicht ihnen Erziehung und Ausbildung. Im Mittelpunkt des Studiums steht buddhistische Kunst und Kultur, sein Ziel ist es, den Weltfrieden zu fördern. Es ist inzwischen das vierte Mal, dass in der Seegrasspinnerei ein Sandmandala gestreut wird. Geshe Thupten ist leider am 31.12.2017 tödlich verunglückt, für ihn wird Geshe Gelek und Geshe Sonam mit den mitreisenden Mönchen das festgelegte Motiv legen. Am Freitag, 22.11., ist um 17 die feierliche Eröffnungszeremonie. Vom 23.11 bis zum 29.11. kann von 13 bis ca. 19 Uhr das Sandmandala im Werden verfolgt werden.

Man kann die ganze Zeit über zuschauen und auch fotografieren, sich mit den Mönchen unterhalten und auch spenden bzw. Artikel kaufen. Die Mönche eröffnen und schließen jeden Tag mit einer Puja (Ritual). Das Ergebnis ist nicht dauerhaft, sondern wird in einer Zeremonie am Samstag, 30.11., um 15 Uhr im nahegelegenen Bach übergeben.