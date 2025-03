Sandra Jankowski, Frank Klaffke: So schön kaputt

Du wachst morgens auf und fragst dich: ist dieses Land verrückt geworden - oder bin ich es, der spinnt? Und wer hat das alles verbockt? Eine Studentenbude kostet im Monat soviel wie ein Kleinwagen, der Schulhausmeister wird zum Lehrer umgeschult, und die Bahn ist irgendwo verschollen im Funkloch-Nirvana. Egal ob Mietenwahnsinn, Bildungskatastrophe oder Baustellen-Bingo- der Markt regelt nichts, und das einzige, das immer weiter wächst, ist die Ungleichheit. Denn dein Geld ist ja nicht weg- es hat nur jemand anderer.

Sandra Jankowski und Frank Klaffke analysieren in ihrer virtuosen Musik-Kabarett-Show die Lage: humorvoll, kritisch, emotional, und mit einer starken Prise Erkenntnis. Wenn die beiden Multitalente ihrer Spielfreude freien Lauf lassen, kann auf der Bühne einfach alles passieren: mitreissende Live-Songs, witzige Sketche und kluges Pointengewitter.

Deutschland ist ja in vielem inzwischen ein Entwicklungsland. Und wir wissen ja alle, in Entwicklungsländern sind die Menschen fröhlich, auch wenn nichts funktioniert. So haben wir jetzt auch die Chance, ein fröhliches Volk zu werden. In dieser Show wirst du zum perfekten Mieter, der jede Wohnung bekommt, du lernst, wie Premium-Rente funktioniert, und wir zeigen dir, wie man den Slalom zwischen Mega-Inflation, Schul-Desaster und Social- Media-Wahnsinn locker bewältigen kann. Dieses Programm ist perfekt für alle, die nichts Vernünftiges geerbt haben, und die nicht länger das Schnarchen von Olaf Scholz als Klingelton fürs Handy wollen.

In einer abwechslungsreichen Mischung aus Kabarett, Sketchen und eigenen Songs mit Gesang und Klavier sind Sandra Jankowski und Frank Klaffke das ultimative Stärkungsmittel für ein Land am Rande des Nervenzusammenbruchs. Humorvoll, kritisch, emotional, und wo nötig auch mal richtig böse. Ihre Devise: Lachen, Nachdenken und vielleicht sogar- Machen! Denn was kaputt ist, muss nicht kaputt bleiben. Du bist nicht allein!