Sandro Roy Unity Band

Gypsy, Jazz und Swing verschmilzt die Unity Band in ihren atemberaubenden Spieltechniken zur musikalischen Einheit.

Uraufführungen, frische Arrangements von Klassikern des Genres wie von Django Reinhardt ebenso wie aus dem Jazz eines Pat Metheny oder Chick Korea lassen unsere Ohren klingeln.

Im Keller gab Sandro Roy vor Jahren sein Debut als blutjunger Geiger mit Jermaine Landsberger. Seither zum Star gereift in Klassik und Jazz gleichermaßen, verzaubert er selbst in großen Sälen sein Publikum. Der Pianist Boris Netsvetaev aus Petersburg, seit langem in Hamburg lebend, teilt mit Sandro Roy diese Vielseitigkeit. Unverzichtbar im Ensemble ist der Gitarrist Sven Jungbeck, er kommt aus der Bluestradition und ist wunderbarerweise akustisch unterwegs. Vervollständigt wird die Unity durch die Basstöne von Stefan Rey, der übrigens bei Dietmar Fuhr studierte, und wie alle anderen in der Band in der Szene dieser Grenzgänger präsent ist.