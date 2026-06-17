SANGUISUGABOGG zählen zu den kompromisslosesten und eigenwilligsten Vertretern des modernen Death Metal. Die Band aus Ohio hat sich mit ihrem unverkennbaren Mix aus brutaler Härte, groteskem Humor und bewusst roher Ästhetik einen festen Platz im internationalen Underground erspielt. Bekannt für ihren unaussprechlichen Namen und ihr ikonisch-unlesbares Logo, steht die Gruppe für eine neue Generation von Death Metal, die Tradition und Extremität gleichermaßen feiert. Mit ihrem dritten Album Hideous Aftermath hebt das Quartett seinen Sound auf ein neues Level: fokussierter, technischer und gleichzeitig noch intensiver. Nach ausgedehnten Tourneen mit Szenegrößen und gefeierten Festivalauftritten präsentiert sich die Band so eingespielt und entschlossen wie nie zuvor. Unterstützt von Produzent Kurt Ballou setzt SANGUISUGABOGG verstärkt auf klangliche Präzision, ohne dabei ihre rohe Identität zu verlieren. Zwischen kompromissloser Brutalität und neuen thematischen Ansätzen beweist die Band, dass sie weit mehr ist als ein Geheimtipp der Szene – sondern eine ernstzunehmende Kraft im modernen Extreme Metal.