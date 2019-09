Sanierung(s)Mobil macht Station in Rottenburg am Neckar

Rollendes Energiesparhaus ist am 06. Oktober auf dem Regionalmarkt "Goldener Oktober" zu Gast.

Auch in diesem Jahr ist das Sanierung(s)Mobil Baden-Württemberg wieder im Südwesten unterwegs. In der rollenden Energiesparausstellung werden die wichtigsten Energietechniken für zukunftsfähige Altbauten anschaulich gezeigt. Jetzt macht das Mobil des Informations- und Beratungsprogramms Zukunft Altbau Halt in Rottenburg am Neckar. Am 06. Oktober 2019 macht es beim Goldenen Oktober an der Bahnhofstraße 18 einen Stopp. Besucher können sich dort von 11.00 bis 18.00 Uhr über mögliche Energieeinsparmaßnahmen informieren. Eine persönliche Beratung erhalten sie von den qualifizierten Energieberatern der Agentur für Klimaschutz, Kreis Tübingen.

Im Inneren des Mobils werden verschiedene Thementafeln präsentiert. Neben Informationen zu modernen Heizsystemen und Solaranlagen sowie Lüftungsanlagen inklusive Wärmerückgewinnung gibt es Erläuterungen zu Innen- und Außendämmung, Wärmeschutzfenstern und Bauen ohne Wärmebrücken. Diese und weitere Themen werden an einem interaktiven Touch-Screen zusätzlich veranschaulicht und laden zum Erkunden der verschiedenen Möglichkeiten ein. Darüber hinaus kann an einem Heizungspumpen-Vorführmodell der unterschiedliche Stromverbrauch alter ungeregelter Heizungspumpen im Vergleich zu Hocheffizienzpumpen begutachtet werden.

Zukunft Altbau wird vom Umweltministerium Baden-Württemberg gefördert und informiert firmenneutral rund um die energetische Sanierung von Gebäuden. Schirmherr des Sanierung(s)Mobils Baden-Württemberg ist Umweltminister Franz Untersteller.