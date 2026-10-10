Sankt Martin feiern mit Emma und Paul

Die Kinder erleben in der Bildergeschichte zum Martinstag, wie Emma und Paul Laternen basteln. Sie begegnen dem heiligen Martin auf dem Pferd, und wenn Paul seinen Weckmann verliert, tröstet Emma ihren traurigen Freund und teilt ihr Gebäck mit ihm.

Die Bilder zur Geschichte von Monika Lehner und Antje Bohnstedt befinden sich in einem hölzernen Kamishibai-Rahmen. Nimmt man das vordere Bild heraus, wird das nächste Bild sichtbar. Das Kamishibai hat einen hohen Aufforderungscharakter und regt die Kinder zum Erzählen an.

Kindergartengruppen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.