Von St. Lukas zum Stadtplatz

Das Spiel von Sankt Martin auf dem Pferd, der an einem kalten Wintertag einem Bettler begegnet, ist am Freitag, 11. November zu sehen. In diesem Jahr starten wir vor dem Seniorenzentrum St. Lukas. Beginn ist um 17.45 Uhr. Bei Fackeln und Laternen hören und sehen wir die Geschichte.

Vom Seniorenzentrum St. Lukas ziehen wir gemeinsam mit den Laternen über den Schulweg zum Stadtplatz. Voraus reitet Sankt Martin auf dem Pferd, trifft dann auf einen frierenden Bettler und teilt mit ihm den Mantel.

So wie die Geschichte des Heiligen Martin vom Teilen erzählt, wollen wir mit Bedürftigen teilen. In diesem Jahr sammeln wir Spenden für den Wernauer Tafelladen. Dabei gilt: „Jedes BISSchen zählt“.

Wir freuen uns auf viele kleine und große Besucher mit leuchtenden Laternen.