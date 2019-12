Sanoj Abraham’s Super Session

Die Projektband wird sich speziell zu diesem einmaligen Anlass aus den Musikern der ehemals wцchentlichen „Stuttgart Super Session" im Dilayla zusammenfinden. Wer genau auf der Bьhne stehen wird, bleibt noch eine Ьberraschung aber man kann so viel verraten: Das ein oder andere bekannte Gesicht wird dabei sein! Musikalisch erwartet die Gдste eine bunte Mischung aus dem was Namesgeber Sanoj Abraham persцnlich gefдllt. Funk, Soul, Party. Wer den umtriebigen Bandleader und Sдnger kennt, weiЯ dass der SpaЯ garantiert ist. Ein Heimspiel der besonderen Art - be there or be… halt einer von denen die nur erzдhlt bekommen wie geil es war…!