Santé & Re.you im Kowalski - 2nd Floor Philip Bogdan & Melissa Mahilaa

Da sind sie wieder, die Feiertage mit ihren Feieroptionen. Donnerstag frei, für Freitag haben alle einen Brückentag eingebucht, also kann man am Mittwoch eine intensive Reise auf dem Dancefloor antreten.

Denn es reisen an: Die Gebrüder Philipp und Marius Maier, besser bekannt als Santé und Re.You.

Die haben solo viel produziert, released oder ein Label gegründet, aber es hat erst eine Pandemie gebraucht, damit die Maier-Brüder nach langer Zeit wieder etwas gemeinsam fabrizieren. Dann aber richtig: neues Label LSF21+, fünf EPs sind bereits draußen, alle in Kooperation von Santé und Re.you und jetzt erscheint das gemeinsame Album „Road to Sanrey“. Davon wird in dieser Nacht einiges durch die Kowa durch die Anlage gedrückt.

www.facebook.com/santemusic www.facebook.com/re.youmusic