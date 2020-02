Santiano ist Deutschlands erfolgreichste Band des letzten Jahrzehnts. Fünf #1-Alben in Folge, über vier Millionen verkaufte Alben und zahlreiche Gold-, Platin- und Diamant-Auszeichnungen – so liest sich die unglaubliche Erfolgsbilanz der legendären Band aus dem hohen Norden. Auch ihr aktuelles „MTV Unplugged“-Album ist auf Anhieb an die absolute Spitze der Charts gestürmt. Um diesen großartigen Erfolg mit ihren Fans auch außerhalb der Hallen feiern zu können, kündigt die Band im Anschluss an ihre „MTV Unplugged Tour 2020“ ihre Sommertour „Live und Open Air 2020“ an.

Auch für ihre Sommerkonzerte wird sich die Band wieder etwas Besonderes einfallen lassen, um ihren Fans einen unvergesslichen Abend zu bescheren. Denn eines wird klar, wenn man die Bilder und die Musik ihrer Open-Air-Konzerte auf sich wirken lässt: So vielseitig sich das Publikum von Santiano zeigt, Metalheads neben Großeltern mit ihren Enkeln, Familien, Paare oder ganze Cliquen - bei Santiano trennt sie nichts. Sie singen, lachen, tanzen und feiern gemeinsam mit der Band an schönen Sommerabenden ihr Fest.