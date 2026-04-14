Santtu Tapani Weniger und das Sauna Makkara Orchester

Was ist diese Kunstmühle?

Lisa Renz-Hübner und Philipp Renz haben die historische Rohrmühle gekauft und möchten wieder Leben in das wunderschöne alte Anwesen bringen.

Kinder, Hunde, Katzen und Bienen sind schon da - für den restlichen Platz haben sie 2024 einen gemeinnützigen Kulturverein gegründet und organisieren seither Lesungen, Ausstellungen, Konzerte und was ihnen sonst noch so einfällt.

Meist heiter, mal melancholisch, aber immer mit skandinavisch trockenem Humor ur Flair, erzählt-und liest Autor und Clown Santtu Tapani Weniger humorvolle und-spannende Geschichten aus seinen vier bisher erschienen Romanen, die sich allesar um den mittelschwer verpeilten Detektiv Marco Lehmann und seine Kriminalkarriere.

Den passenden Live-Soundtrack dazu liefert sein aus Finnland importiertes Begleitorchester, das Sauna Makkara Orkesteri, bestehend aus Cello (Jani Soininen), Geige (Timi Tolvonen) und Posaune (Liisa Jokela). 1 Eine ungewöhnliche Zusammensetzung, ein ungewöhnlicher Sound, finnische Musik deutschen Texten, genauso ungewöhnlich wie Salmiakvodka zu Bratwürstchen. 1 Hört sich strange an und passt doch so richtig gut zusammen!