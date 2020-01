Sara Dahme, auf den ersten Blick

Verstehen Sie noch oder erleben Sie schon? In dieser (Nicht-)Einführungsreihe wird nichts erklärt. Vielmehr geht es um die Frage: Was erwarten Sie als Publikum von dem Abend, von der angekündigten Inszenierung, von den auftretenden Künstler*innen, von dem Genre? Mit der Kunstvermittlerin Sara Dahme, die die Stücke vorher auch nicht gesehen hat, kommt das Publikum so über Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen ins Gespräch.

Die Zigarette danach: Und, wie war’s?

Wenn Sie mögen tauschen Sie sich im Anschluss an die Vorstellung mit Ihrer Theaterbegleitung Sara Dahme nun über das Stück kritisch – von Zuschauer*in zu Zuschauer*in – aus. Gemeinsam kommen Sie eventuell auf einen oder viele Nenner, und wenn es nur ein Getränk an der Bar wird …