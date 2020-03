Sara Decker Quartet – "Poetryfied"

Die preisgekrönte Jazz Sängerin und Komponistin Sara Decker (NRW Künstler Stipendium 2019, Academy Band Montreux Jazz Festival 2018, Montreux Jazz Voice competition 2017, European Jazz Award 2015) stellt ihr zweites Album "poetryfied" mit ihrem neuen Kölner Quartet vor.

Die Band besteht aus Jungen Talenten der Kölner Jazz Szene: Am Klavier spielt der New Yorker Billy Test (WDR Bigband), am Bass Nicolai Amrehn und am Schlagzeug Jeroen Truyen. Weitere Songs auf der CD wurden von den Special guests Heidi Bayer am Flügelhorn, Stefan Karl Schmidt am Tenorsaxophon und Julia Kriegsmann an der Querföte gefeatured.

Zu hören sind teils lyrisch-fragile, teils energiegeladene Eigenkompositionen, die klassische Gedichte wie "Der Panther" (R.M.Rilke, 1902), "I measure every grief I meet" (Emily Dickinson, 1830-1886) oder "Für Einen" (Mascha Kaleko, 1956) neu interpretieren und in einen modernen, musikalischen Kontext einbetten. Die Musik der Band verbindet improvisatorische Jazz Elemente und freie Improvisation mit Pop-Stilistik. Das thematische Kernstück des Albums bildet die Vertonungen der zeitlosen Lyrik Rainer Maria Rilkes.

Kurzbiografie Sara Decker

Vor kurzem gewann Sara Decker den 2. Preis bei der renommierten Montreux Jazz Voice competition. 2018 eröffnete sie mit der Academy Band unter der Leitung von Bugge Wesseltoft für das Chick Corea Trio beim Montreux Jazz Festival. 2017 veröffentlichte sie ihr Debut Album "long distance", welches mit ihrem New Yorker Sextett im Systems Two Studio in Brooklyn aufgenommen wurde.

2014-15 studierte Sara mit der Unterstützung des renommierten Fulbright Stipendiums ihren Master of Music an der Manhattan School of Music bei u.a. Gretchen Parlato, Theo Bleckmann, Kate McGarry, Phil Markowitz, Dave Liebmann und Jim McNeely. Sie nahm an Masterclasses mit Maria Schneider, Kurt Elling und Christian McBride teil.