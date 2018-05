Sara Hebe + Go

SARA HEBE ist eine der talentiertesten Cumbia-Rapperinnen Lateinamerikas. Ihre Lyrics sindGedichte der Stadt, des Kampfes, des Feminismus, der Ungleichheit und eine Kritik an denbestehenden Verhältnissen. Ihre Fähigkeit: diese roh und energisch, gleichzeitig mit Stil undPoesie zu rappen. Musikalisch bricht sie mit ihrem Beatbastler Ramiro Jota die Grenzen zwischenCumbia, Rap, Hip Hop, Dancehall, Reggae und Punk Rock auf, setzt sie neu zusammen undverbindet sie zu einem abwechslungsreichen und unverkennbaren Ganzen. Kein Fuß, keine Bein,kein Kopf die ruhig bei ihren Klängen bleiben.Nach 3 Alben, Touren durch Lateinamerika und Europa kommt Sara Hebe mit ihrdem Beatbastlerund Gitarristen Ramiro Jota und Drummer und Percussionisten Edu Morote 2018 auf Europatour.Das Power-Trio aus Buenos Aires ist bereit Europas Bühnen zum beben und die Menschen zumausrasten zu bringen. Hebt die Fäuste, schnürt die Tanzschuhe und lasst die Hüften kreisen.Go wird euch mit ihren handgemachten Grunge aus den Socken hauen. Drückende Bassläufe, zerrender Marshallsound, fette Drums und eindringende Gesangsparts. Also schnallt euch an und lasst uns die Villa zum tanzen bringen.