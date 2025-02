Sara Weber – „Das kann doch jemand anderes machen!“

„New Work“ und andere revolutionäre Phänomene der Arbeitswelt schwappen immer wieder aus den USA nach Europa. Die bekannte deutsch-amerikanische Autorin Sara Weber thematisiert in ihrem neuen Buch "Das kann doch jemand anderes machen" die Zukunft der Arbeitswelt und wie der Wandel durch Künstliche Intelligenz (KI) positiv und fair gestaltet werden kann. Sie ist davon überzeugt, dass KI nicht nur Risiken birgt, sondern ein Werkzeug ist, das, richtig genutzt, die Arbeitswelt unserer Träume erschaffen kann. Besuchen Sie die Lesung mit der Autorin und diskutieren Sie gemeinsam über den Einfluss von KI in der Arbeitswelt

Sara Weber ist Deutsch-Amerikanerin und lebt in München. Sie studierte Publizistik und Buchwissenschaft in Mainz und besuchte die Deutsche Journalistenschule in München. Nach ihrer Zeit als freie Autorin für u. a. die „Zeit“ und die „ Süddeutsche Zeitung“ arbeitete sie fünf Jahre lang als Redaktionsleiterin bei LinkedIn. Sie schreibt die Spiegel-Kolumne »ÜberArbeiten«. Ihr erstes Buch „Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten?“ war 2023 ein Bestseller.

Moderation: Dr. Bernd Villhauer, Weltethos-Institut Tübingen

In deutscher Sprache

Ort: Amazon-Saal im Amazon Entwicklingszentrum Tübingen, Friedrich-Miescher-Str. 4, 72076 Tübingen

Eintritt frei

In Kooperation mit Reinhold-Maier-Stiftung, Cyber Valley, Weltethos-Institut, Frauenbuchladen Thalestris