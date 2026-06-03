„From Sarah with Love”, „Wie schön du bist”, „From Zero to Hero“, „Vincent” – die Liste der Hits von Sarah Connor ist schier unendlich, die Sängerin ist seit mehr als zwei Jahrzehnten regelmäßig in den Top 10 der Charts vertreten.

Schon mit ihrer ersten Single „Let’s Get Back to Bed – Boy!” legte sie 2001 einen Raketenstart hin und zementierte anschließend mit englischsprachigen Hits wie „Living to Love You”, „Just one last dance“ oder „From Zero to Hero” ihren Status als eine der erfolgreichsten deutschen Popsängerinnen. 2015 veröffentlichte Connor dann ihr erstes deutschsprachiges Album „Muttersprache“ und katapultierte sich endgültig in die Liga der deutschen Superstars.