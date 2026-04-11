Es gibt Zeiten, in denen der letzte Witz erzählt ist und alle fröhlichen Melodien dieser Welt verklungen sind. Aber diese Zeiten sind ja zum Glück noch nicht angebrochen! Denn die mit dem "Deutschen und Schweizer Kabarettpreis" ausgezeichnete Liedermacherin zeigt, dass man über fast alles lachen kann – sogar über das, was weh tut. Mit scharfsinnigen Liedern, bissigen Texten und entwaffnendem Charme verwandelt sie Alltagsabsurditäten in brillante Satire. Arme alte weiße Männer, die mit Veränderungen nicht klar kommen, bleiben genauso wenig verschont wie Schnitzeljagd spielende Kinder auf dem Schlachthof. Sarah Hakenberg haut vergnügt in die Tasten, schrummt ihre Ukulele und erzählt dabei gleichermaßen von Abgründen, die in unserem Inneren schlummern und vom großen Wirrwarr da draußen. Besser wird die Welt dadurch vielleicht auch nicht, aber zumindest besser erträglich. Ein Abend voller Witz und wunderbarer Musik - dreist, klug und herrlich befreiend!