Sarah Hanahan & Frederik Villmow Quartet

Der in Oslo lebende Schlagzeuger und Komponist Frederik Villmow hat eine neue erstklassige Band zusammengestellt – mit der New Yorker Saxofonistin Sarah Hanahan als besonderem Gast.

Dieses neue Quartett markiert nun ein spannendes Kapitel in seiner künstlerischen Laufbahn. Diesmal wird er von einer der gefragtesten Musikerinnen der heutigen New Yorker Jazzszene begleitet: Sarah Hanahan. Im Jahr 2025 wurde sie von DownBeat Magazine zur #1 Rising Star on Alto Saxophone gekürt und hat sich rasch als eine der gefragtesten Musikerinnen im Jazz etabliert. Ihr gefeiertes Album ‘Among Giants’ (feat. Jeff “Tain” Watts) erhielt eine 5-Sterne-Bewertung von DownBeat und wurde zu einem der Besten Alben des Jahres gewählt.

Hanahans Spiel zeichnet sich durch ihre tiefe Hingabe an die Musik, ihre enorme Energie und außergewöhnliche Virtuosität aus. Im Laufe ihrer Karriere trat sie mit renommierten Künstler*innen wie Joe Farnsworth, Emmet Cohen, Dee Dee Bridgewater, Jeff “Tain” Watts und der Grammy-prämierten Mingus Big Band auf. Sie ist regelmäßig in führenden New Yorker Jazzclubs wie Dizzy’s Club (Jazz at Lincoln Center), Smalls und Birdland zu hören und tourt ausgiebig durch die USA – und nun auch durch Europa.

Gemeinsam präsentieren Frederik Villmow – mit Joan Fort an der Gitarre & Philip Lewin am Bass – sowie Special Guest Sarah Hanahan ein Programm mit Kompositionen von Sarah Hanahan & Frederik Villmow, ergänzt durch ausgewählte Stücke bedeutender Jazzkomponisten, bereichert durch Hanahans meisterhaftes Spiel.

Besetzung: Sarah Hanahan (sax), Joan Fort (git), Philip Lewin (b), Frederik Villmow (dr)