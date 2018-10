Sarah Lesch (*1986) lebt und arbeitet heute, nach vielen Jahren in Baden-Württemberg, in Leipzig. Sie schrieb Musik für Kindertheaterstücke und zählt seit Jahren zu den umtriebigsten und produktivsten Liedermachern, mit mittlerweile drei Albem und unzähligen Konzerten in der Vita.

Sarah Lesch ist Preisträgerin des "Troubadour Chansonpreises", des "FM4 Protestsongcontests", der "Preises der Hanns-Seidel-Stiftung" (Songs an einem Sommerabend) sowie das "Udo-Lindenberg-Hermann-Hesse-Panikpreises".

Wurde Sarah Leschs erste Platte noch in der "schmutzigen Küche" aufgenommen und auch so betitelt, so ist ihr neuestes Album "Da Draußen" nun der Blick aus dem Fenster: Der Blick auf eine Welt, die verrücktspielt, schreckliche Dinge zulässt und gleichzeitig alles ist, was wir haben - stark, schön und zerbrechlich.

Zwischen Aufbruch und Rückkehr in die Küche leigen fünf Jahre, unzählige Konzerte, Gespräche und Erlebnisse und ein weiteres Album - "von Musen und Matrosen". Sarah Lesch ist in dieser Zeit gemeinsam mit ihren Liedern gereift. Mit einer noch klareren Haltung, einer geschräften Prespektive blickt Sarah Lesch durch die Lieder ihres dritten Albums auf die Welt. Im Sommer 2017 erschien mit "Da Draußen" das aktuelle Album via Kick The Flame / Broken Silence.

Als Support spielt Benni Benson, der auch in Sarahs Band mitspielt.