Alin Coen Band, Steiner & Madleina und Kiara Huber

Alin Coen habe „eine Stimme wie eine warme Decke“, schrieb die Westdeutsche Allgemeine, „ihr Elfen-Pop geht unter die Haut“. Die ZEIT nannte ihre Songs „warm und kraftvoll“, andere Rezensenten beschreiben sie als „melancholisch und intim“. Ihre Lieder handeln vom Lieben und vom Loslassen, von kleinen Alltagsbeobachtungen, die in ihren Songs zu magischen Momenten werden. Wer ihr zuhört, findet in ihren Texten seine eigene Geschichte wieder.

2010 veröffentlichte die Alin Coen Band ihr Debüt-Album „Wer bist du?“, ein Jahr später folgte ihre EP „Einer will immer mehr, und 2013 ihr zweites Album „We’re Not The Ones We Thought We Were“. 2016 erschien ihr erstes Live-Album „Alles was ich hab – Live“, das in wunderbarer Weise die Energie wieder gibt, die die Alin Coen Band gemeinsam mit ihrem Publikum freisetzen kann. Die Band hat in den letzten Jahren auf kleinen und großen Bühnen gespielt, sie ist in Wohnzimmern und in Sportarenen aufgetreten und konnte ihre Faszination als Geheimtipp dennoch beibehalten. Mit Alin Coen kommt eine weitere Künstlerin aus dem Kreis der großen deutschen Songwriterinnen zu den Songtagen nach Böblingen wer einmal ihre Stimme gehört gehört hat kann diese nicht mehr vergessen – weitere Gänsehaut Momente in der Alten TÜV-Halle sind garantiert.

Steiner & Madlaina malen das Bild einer Welt, die wir schon lange nicht mehr so eindrücklich und reflektiert wahrgenommen haben. Aufbruch, Licht und Schatten und die Bedrängnis der Gegenwart, ausgedrückt in bezauberndem Indie-Folk-Pop, der Zähne zeigt und enorme Dynamik entwickelt. Mal erinnert ihr zweistimmiger Gesang an First Aid Kit, ihre liedschreiberische Zugänglichkeit lässt an den perlenden Pop von Boy denken, dann wieder geleiten uns Nora Steiner und Madlaina Pollina an düstere Abgründe, wie sie auch Emily Jane White beschreibt. Steiner und Madlaina Sie sind junge, hochtalentierte Songschreiberinnen. „Cheers“ heißt ihr erstes Album und diese Perle der Avant-Pop-Kunst ist ein wahres Geschenk. Ein berückend begabtes Paar mit einem berückend einnehmenden Debütalbum. Cheers!

Kiara K. Huber

Die erst 15 jährige Kiara Huber ist ein Talent aus der Region. Die aus Herrenberg stammende Singer-Songwriterin begann bereits im Alter von 6 Jahren mit dem Musik machen. Die ersten eigenen Stücke sind komponiert und auch schon professionell produziert worden. Bei den Songtagen wird Kiara ihre eigenen Songs live am Klavier präsentieren. Bühnenerfahrung hat sie bereits reichlich, denn seit 2016 ist Kiara auch die Frontfrau der Jugendband CUBE SIX. Mit ihrem Lied „Menschenhaus“ hat sie sich zudem die Finalteilnahme für den 36. Rock & Pop Preis in Siegen gesichert und wird am Wettbewerb „Beste Sängerin“ teilnehmen. Kiara Huber gehört in die Kategorie „next generation regional“ denen die Böblinger Songtagen von Beginn eine Bühne bieten.