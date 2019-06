Gisbert zu Knyphausen mit Fortuna Ehrenfeld und Axel Nagel

× Erweitern Gisbert zu Knyphausen

Von jemandem wie Gisbert zu Knyphausen, der schon nach seinem zweiten Album als „Genie“ und „Gigant“ bezeichnet wurde, wird viel erwartet.

Songs wie „Das Licht dieser Welt“ oder „Spieglein, Spieglein“ des passionierten Musikers zeigen hochwertige Poesie, tiefe Melancholie und seine Suche nach dem Sinn.

Unterstützt wird er von Multiinstrumentalist Martin Bechler und Axel Nagel.

Gisbert zu Knyphausen

Von jemandem wie Gisbert zu Knyphausen, der schon nach seinem zweiten Album als „Genie“ und „Gigant“ bezeichnet wurde, wird viel erwartet. Songs wie „Das Licht dieser Welt“ oder „Spieglein, Spieglein“ des passionierten Musikers zeigen hochwertige Poesie, tiefe Melancholie und seine Suche nach dem Sinn. Durch die unglaubliche Stimme und Musikalität des Singer/Songwriters werden seine Musikstücke zu wahren Meisterwerken. So viel Herz und Begeisterung wie er in seine Songs steckt, ist selten zu finden. Er singt seine Songs nicht nur, er lebt sie – und das spürt man. Somit ist es nur folgerichtet, dass ihn die Böblinger Songtage nun im sechsten Jahr ihres Bestehens den Ausnahmenkünstler auf die Bühne bringen. Gisbert und seine Band liefern regelmäßig Live-Konzerte ab die sich nachhaltig in die Herzen und Hirne Ihrer Besucher verankern. Seine Poesie weitet den Blick, seine Melancholie neigt sich ins Licht, und bei all dem Schmerz und all der Sehnsucht ist da immer auch Hoffnung, dieses wunderbare Weiter, eine Liebe zum Leben und zu den Menschen. Kaum ein deutscher Musiker wird so innig von seinen Anhängern verehrt wie er. Seine Böblinger Premiere ist längst überfällig und daher freuen wir uns sehr, dass Gisbert am 3. August erstmals bei den Songtagen zu Gast ist.

Fortuna Ehrenfeld

Hinter Fortuna Ehrenfeld steckt der Kölner Multiinstrumentalist und Tausendsassa Martin Bechler, der nicht nur außerordentliches kompositorisches Talent mitbringt, sondern auch einer der eindrucksvollsten deutschen Texter ist, der in letzter Zeit von sich Reden machte. Sein zweites Album “Hey Sexy“ erscheint am 18. August 2017 bei Grand Hotel van Cleef. Fortuna Ehrenfeld spielt Popmusik für Erwachsene, die im schönsten Sinne verrückt ist.

"Cool und eigenwillig" sagt Gisbert zu Knyphausen und "Die besten durchgeknallten Texte seit ... eh ... ja, seit wann eigentlich?" sagt Marcus Wiebusch. An solchen Komplimenten kommt man nicht vorbei und folgerichtig muss Fortuna Ehrenfeld daher auch bei den Songtagen dabei sein.

Axel Nagel

Mit seiner Loop-Maschine sorgt er für einen Sound im Spannungsfeld zwischen Folk, Americana Sound und Soul: Der Musiker Axel Nagel kommt aus Schwäbisch Gmünd, „Außerhalb von Fahrzeugen“ heißt sein aktuelles Album, das unter anderem Songs vereint, die sich mit unzugänglichen Halbinseln, selten besungenen Lebensräumen und dem absonderlichen Alltag aus der Teenagerperspektive beschäftigen. Musikalisch einzigartig werden die Stücke durch vielschichtig verwobene Percussions, die für ein stimmiges Gesamtkonzept sorgen.