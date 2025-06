Sarah Lesch Trio • “Punk und Poesie”Tour 2025

Am Samstag, den 19. Juli 2025, lädt das Kulturhaus Schwanen in Waiblingen zu einem besonderen Open-Air-Konzert auf der idyllischen Schwaneninsel ein. Ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) wird Sarah Lesch gemeinsam mit ihrem Trio im Rahmen der „Punkt und Poesie“-Tour das Publikum mit kraftvollen Geschichten, einem unverwechselbaren Sound und authentischen Songs in den Bann ziehen.

Support-Act ist der Feierabendkollektiv Liedermacher Florijan van der Holz (www.florijan-van-der-holz.de) aus Stuttgart.

Sarah Lesch: Stimme einer neuen Generation

Sarah Lesch gehört zu den markantesten Stimmen der deutschsprachigen Singer-Songwriter-Szene. Mit einer Mischung aus punkigem Charme, bluesigen Klängen und berührender Poesie begeistert sie seit Jahren Fans und Kritiker*innen gleichermaßen. Ihre Songs spiegeln gesellschaftliche Themen wider, sie ist bekannt für ihre klare Haltung und schafft es, komplexe Inhalte in eingängige Melodien zu verpacken. Wer sie live erlebt, weiß, dass sie auf der Bühne nicht nur Musik präsentiert, sondern eine emotionale Verbindung zu ihrem Publikum aufbaut.

Musikalische Vielfalt und ehrliche Botschaften

Auf ihrer Tournee „Punkt und Poesie“ stehen neben bekannten Songs auch neue Stücke im Fokus, die tief unter die Haut gehen. Sarah Lesch vereint Intimität und Energie auf eine ganz eigene Weise: Ob sie nun mit leisen, nachdenklichen Tönen oder kraftvollen Gitarrenklängen aufwartet, die Intensität ihrer Musik bleibt stets spürbar. Besonders ihr Song „Testament“, der Millionen Menschen erreichte, zeigt, dass sie Themen anspricht, die bewegen und zum Nachdenken anregen.

Entspannte Open-Air-Atmosphäre auf der Schwaneninsel

Das Konzert ist Teil der Schwaneninsel Sommer Open-Airs, die für ihre lockere Atmosphäre und die freie Platzwahl bekannt sind. Besucher*innen können sich ganz entspannt ihren Lieblingsplatz suchen und den Abend unter freiem Himmel genießen. Einlasskontrollen gibt es nicht – stattdessen wird auf Eigenverantwortung gesetzt. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in den Schwanensaal verlegt.