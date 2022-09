Sarah Smith & Band

Sie spielt fast 300 Shows im Jahr, primär in Kanada, den USA und Europa. Auf diesem Wege teilt sich Sarah die Bühne mit Künstlern wie Melissa Etheridge, Sass Jordan, Emm Gryner, Craig Cardiff, Joel Plaskett, David Wilcox und viele mehr. Ob es nur sie mit ihrer akustischen Gitarre oder ihre volle Band ist, sie ist eine faszinierende Performerin und fast immer wird diese Stimme mit Bonnie Raitt, Melissa Etheridge oder Janis Joplin verglichen. Sarah Smith bringt euch zum rocken und gleichzeitig erfüllt sie Herzen und Seelen. In den weltweit ausverkauften Clubs schätzt das Publikum Sarahs Musikalität und vor allem die Verwundbarkeit, mit der sie sich ihrem Publikum präsentiert, denn sie gibt alles was sie hat.