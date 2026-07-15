Die 26-jährige Pop-Künstlerin aus Bottrop (NRW) verbindet deutschen Pop mit Dance-, Hip-Hop-, Rock- und Balladen-Elementen und steht für ehrliche Musik voller Emotionen, Energie und Nähe zum Publikum.

Nach zahlreichen veröffentlichten Singles erscheint am 24.07.2026 ihr erstes Album „Leben Lieben“ — passend dazu startet Sarah Stefanski ihre neue Deutschlandtour unter dem Motto: „Lasst uns gemeinsam das Leben lieben!“

Bekannt wurde sie unter anderem durch Straßenmusik und ihren Auftritt im ZDF-Fernsehgarten im Juni 2024. Bis heute organisiert sie ihre Projekte selbst — gemeinsam mit Familie und Freunden als Crew und Band.

Das Publikum erwartet eine emotionale und energiegeladene Live-Show mit Songs aus dem neuen Album sowie bekannten bisherigen Veröffentlichungen — mit Momenten zum Tanzen, Mitsingen, Springen und Fühlen.