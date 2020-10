Sarah Straub - "Alles das und mehr"

Sie kann den „Junimond“ das ganze Jahr aufgehen lassen. Denn Rio Reisers Song ist fester Bestandteil des neuen Programms der erfolgreichen Liedermacherin & Sogpoetin Sarah Straub, für die schon lange gilt: „Genug ist nicht genug“. Diese Leidenschaft teilt die Ulmer Psychologin mit Doktortitel in ihrem nunmehr dritten Programm „Alles das und mehr“ mit dem Publikum. Neben Songs aus der Feder von Konstantin Wecker präsentiert sie weitere Klassiker anderer musikalischer Vorbilder wie Hannes Wader, Reinhard Mey und Wolfgang Niedecken. Angegraut sind deren Songs noch lange nicht, eher ewig haltbar. In Ansbach wird sie übrigens einen ganz besonderen Gast dabei haben: Der Pianist Jo Barnikel, seit fast 30 Jahren Konstantin Weckers musikalischer Partner, wird Sarah bei einigen Stücken am Klavier begleiten