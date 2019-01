Sarah Straub & Band

Sarah Straub ist eine außergewöhnliche Künstlerin. Nur mit ihrem Klavier, ihrer unvergleichlichen Stimme und ihren wunderschönen Songs schafft sie es, dem Publikum den Atem zu verschlagen. Ihre Stimme geht unter die Haut, klingt mal nach tiefem Soul und schraubt sich dann wieder in sagenhafte Höhen. Ihre Songs klingen mal nach „Mainstream-Pop“, mal nach großer alter Liedermachertradition, sind aber immer mit eigener Handschrift versehen, nie wird es dem Zuhörer langweilig. Die Künstlerin und ihr Klavier sind eine verschmolzene Einheit, hier passiert Großes auf der Bühne. Im Gepäck hat die preisgekrönte, Liedermacherin aus Gundelfingen / Donau Songs aus ihren Erfolgsalben „RED“ (2014) und „LOVE IS QUIET“ (2017), mit denen sie seit vier Jahren fast ununterbrochen auf Tour ist. Berlin, Hamburg, München, London, Sarah Straub ist viel unterwegs. Egal ob mit abendfüllenden Shows oder als Support für Größen wie Lionel Richie, Spandau Ballet oder Joe Cocker – immer hinterlässt sie begeisterte Konzertbesucher. Dass die Songwriterin auch noch einen Doktortitel in Psychologie hat, fällt da fast unter den Tisch. Denn, wie sie selbst sagt, ist ihr Leben die Musik und die Bühne ihr zuhause. Im Adler mit dabei ist Sarahs Band: Dominik Scherer - Schlagzeug, Trompete; Florian Hirle - Gitarre, Bass und Andi Schmidt - Gitarre