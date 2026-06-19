SARAYA ist eine DJ aus Stuttgart mit einer Leidenschaft für afrodiasporische Sounds, die Dancefloor-Erlebnisse jenseits von Genregrenzen schafft.

Ihr Sound ist fließend und reicht von rhythmischen, tanzbaren Grooves bis hin zu elektronischer Clubmusik, die in Black Cultures verwurzelt ist.

Geprägt durch ihren multikulturellen Hintergrund bewegt sich ihr stetig wandelnder Musikgeschmack durch unterschiedliche musikalische Räume und findet dabei immer wieder zu seinen Wurzeln zurück

Während die Musik im Hölderlingarten spielt, habt Ihr im Forum Türk die Möglichkeit die Ausstellung anzuschauen.