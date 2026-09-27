Sari Schorr – Running Wild European Tour

Die New Yorker Sängerin Sari Schorr hat sich ihre internationale Fangemeinde auf klassische Weise aufgebaut: auf der Bühne, durch unermüdliches Touren und intensive Auftritte, die sich von intimer Spannung zu kraftvollen Höhepunkten steigern.

Ihre elektrisierenden Performances führten sie bereits auf Bühnen wie die Carnegie Hall, zum Montreux Jazz Festival oder zum Rockpalast des Westdeutschen Rundfunks. In diesem Herbst kehrt sie nach ihrer Zusammenarbeit mit Robin Trower mit der Running Wild European Tour nach Europa zurück. Mit Running Wild erweitert Schorr ihren Sound, bleibt jedoch fest im rauen Blues-Rock verwurzelt, der ihre Arbeit prägt. Soul- und Blues-Elemente durchziehen kraftvolle, gitarrengetriebene Arrangements, die den musikalischen Rahmen erweitern, ohne das klassische Songwriting aus den Augen zu verlieren, das im Zentrum ihrer Kompositionen steht. Das Album behandelt Themen wie Freiheit, Selbstreflexion und Selbstbestimmung – nicht als Schlagworte, sondern als gelebte Erfahrung.