Nachdem sie als Headlinerin auf Festivals in ganz Europa aufgetreten ist und ein Album in den US-Billboard-Charts veröffentlicht hat.

Die renommierte Blues-Rock-Sängerin und Songwriterin Sari Schorr auf eine Welttournee vor, um ihr mit Spannung erwartetes neues Studioalbum vorzustellen. Saris viertes Studioalbum, das von Henning Gehrke (Udo Lindenberg) produziert wurde, soll im Frühjahr 2025 weltweit veröffentlicht werden.

Sari wird als „Naturgewalt“ gefeiert und vereint die feurige Leidenschaft von Janis Joplin, die emotionale Tiefe von Etta James und die dynamische Energie von Robert Plant mit einer Stimme, die sowohl rau als auch raffiniert ist. Sie ist dafür bekannt, die Grenzen des Blues-Rock-Genres zu erweitern, indem sie Elemente der rauen Intensität des Rock, des Reichtums des Soul und der zeitlosen Authentizität des Blues nahtlos miteinander verbindet und so einen Sound schafft, der sowohl innovativ als auch tief in der Tradition verwurzelt ist. Saris furchtlose Hingabe an Themen wie Gerechtigkeit, Resilienz, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung haben ihren Ruf als transformative Künstlerin gefestigt, die Musik nutzt, um Veränderungen zu inspirieren und ihr Publikum weltweit zu stärken.