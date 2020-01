Ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2019

Eine Veranstaltung in der Reihe „Osiander im Carré“ in Kooperation mit der Kreissparkasse Tübingen.

HERKUNFT ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo geboren werden. Und was danach kommt. HERKUNFT ist ein Buch über meine Heimaten, in der Erinnerung und der Erfindung. Saša Stanišić wurde 1978 in Višegrad (Jugoslawien) geboren und lebt seit 1992 in Deutschland. Seine Erzählungen und Romane wurden vielfach ausgezeichnet.