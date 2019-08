Die beliebte Reihe im Casino. Zu Gast: Kathi Presser

Sascha im Quadrat ist kult. Warum? Das müssen Sie schon selbst rausfinden! Sascha Kleinophorst war schon mit vielen Rock-Formationen unterwegs, u.a. trat er als Frontmann der Brass Machine in der ganzen Republik und mehrfach auf dem legendären Jazzfestival in Montreux auf. Darüber hinaus ist er, wie auch sein partner in crime Sascha Krebs langjähriges Mitglied des Capitol Ensembles mit großer Fangemeinde. Das „der kleine Sascha“, wie Sascha Krebs auch liebevoll genannt wird, im intimen Casino Rahmen genauso rockt, wie auf den ganz großen Bühnen mit seiner Band „The Queen Kings“, ist mit Teil des Erfolgs von Sascha im Quadrat. Darüber hinaus treffen großartige Interpretationen bekannter Songs auf Humor, der seinesgleichen sucht. Wir im Capitol lieben unsere Jungs und freuen uns heute schon auf den Abend mit Kathi Presser.

Mit 7 Jahren entdeckt die Sänger aus Rheinland-Pfalz im Klavierunterricht ihre Leidenschaft für die Musik. Ein paar Jahre später beginnt Kathi mit Gesangsunterricht, und es folgen erste Auftritte im Schulchor, mit verschiedenen Big Bands und kleinen Jazzformationen. Als studierte Opernsängerin hat sie sich jedoch nicht dem Theater verschrieben, sondern genießt die Musik in ihrer ganzen Vielfalt. Sie unterrichtet, leitet mehrere Chören und ist eine gefragte Sängerin. Kathi ist begehrter Gast bei unterschiedlichen renommierten Coverbands und tourt mit ihren eigenen Projekten durch Deutschland und das angrenzende Ausland. Mit ihrem Stimmumfang und ihrer besonderen Stimmfarbe verleiht sie jedem Song eine eigene Note, egal ob Arie, gefühlvolle Ballade, R&B oder Rocksong.