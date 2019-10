Die beliebte Reihe im Casino. Zu Gast: Der Karneval

Sascha im Quadrat ist kult. Warum? Das müssen Sie schon selbst rausfinden! Sascha Kleinophorst war schon mit vielen Rock-Formationen unterwegs, u.a. trat er als Frontmann der Brass Machine in der ganzen Republik und mehrfach auf dem legendären Jazzfestival in Montreux auf. Darüber hinaus ist er, wie auch sein partner in crime Sascha Krebs langjähriges Mitglied des Capitol Ensembles mit großer Fangemeinde. Das „der kleine Sascha“, wie Sascha Krebs auch liebevoll genannt wird, im intimen Casino Rahmen genauso rockt, wie auf den ganz großen Bühnen mit seiner Band „The Queen Kings“, ist mit Teil des Erfolgs von Sascha im Quadrat. Darüber hinaus treffen großartige Interpretationen bekannter Songs auf Humor, der seinesgleichen sucht. Wir im Capitol lieben unsere Jungs und freuen uns heute schon auf einen ganz besonders närrischen Gast.

Wie sollte es an diesem Datum anders sein, wird DER KARNEVAL ins Casino kommen.

Ob Ahoi, Helau oder Alaaf, wir heißen jeden Jeck willkommen. Neben dem gewohnt abwechslungsreichen Set wird es sicherlich die eine oder andere Faschingsnummer geben.

Wir freuen uns über beste Stimmung zum Beginn der fünften Jahreszeit!