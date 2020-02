Die beliebte Reihe im Casino. Stargast: Eva Jeanette

Sascha im Quadrat ist kult. Warum? Das müssen Sie schon selbst rausfinden! Sascha Kleinophorst war schon mit vielen Rock-Formationen unterwegs, u.a. trat er als Frontmann der Brass Machine in der ganzen Republik und mehrfach auf dem legendären Jazzfestival in Montreux auf. Darüber hinaus ist er, wie auch sein partner in crime Sascha Krebs langjähriges Mitglied des Capitol Ensembles mit großer Fangemeinde. Das „der kleine Sascha“, wie Sascha Krebs auch liebevoll genannt wird, im intimen Casino Rahmen genauso rockt, wie auf den ganz großen Bühnen mit seiner Band „The Queen Kings“, ist mit Teil des Erfolgs von Sascha im Quadrat. Darüber hinaus treffen großartige Interpretationen bekannter Songs auf Humor, der seinesgleichen sucht. Wir im Capitol lieben unsere Jungs und freuen uns heute schon auf den Abend mit Eva Jeanette.

Die in Heidelberg geborene Sängerin ist sowohl regional, als auch überregional keine Unbekannte mehr.

Ihr musikalischer Weg beginnt im Alter von dreizehn Jahren. Es folgen über die Jahre zahlreiche Auftritte mit Musikern, wie Alex Auer (Xavier Naidoo), Roland Peil (Fanta4), Lutz Krajenski (Roger Cicero), sowie Rhani Krija (Sting/ Sarah Connor) uvm.

2008 spielt sie mehrmals für Hyundai International in Barcelona, während sie zeitgleich ihr Studium an der Frankfurter Musikwerkstatt zur Staatlich anerkannten Berufsmusikerin und Instrumentalpädagogin für Jazz- und Popularmusik absolviert. Die mittlerweile unzähligen Auftritte finden nicht mehr nur in Deutschland statt, sondern auch europaweit in Spanien, Holland, Frankreich, Österreich und in der Schweiz.

Seit 2011 wirkt sie in der Eigenproduktion des Mannheimer Capitol "I Want It All" mit. 2017 beginnt sie eigene Songs zu schreiben und diese in der SoundWerkStadt Berlin mit Johann Seifert aufzunehmen, welche sie unter ihrem Namen Eva Jeanette im September 2019 mit dem dazugehörigen Musikvideo des Songs „Vom Vermissen“ veröffentlicht. Zuletzt war sie bei Radio Regenbogen zu hören und spielt nun schon seit mehreren Jahren regelmäßig an der Seite von Holger Bläß and friends mit.