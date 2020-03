Die beliebte Reihe im Casino. Stargast: John Seegert

Sascha im Quadrat, das sind der große und der kleine Sascha und Christof Brill. Geballtes Testosteron auf einer Bühne. Und eine Musikauswahl, die seinesgleichen sucht. Gespielt wird ALLES, was Spaß macht.

Der Stargast im April ist John Seegert.

Schon sehr früh hat er die Liebe zur Musik entdeckt: Nachdem er mit drei Jahren immer wieder die Nerven seiner Tante strapaziert hatte, indem er eigens komponierte „Sonaten“ in die Tasten ihres Klaviers hämmerte, bekam er schon bald sein erstes eigenes EinOktav-Keyboard geschenkt. Die Tasteninstrumente wurden mit der Zeit immer größer, genauso wie Johns Wunsch, Musiker zu werden! Mit 16 unternahm er dann die ersten „musikalischen Gehversuche“ in einer Schülerband, bevor er nach dem Abi sein erstes eigenes Projekt „The Softeggs“ gründete. Es folgten einige Eigenkompositionen in diversen anderen Bands und nebenbei der Beginn seiner Karriere bei RPR1.: Seit nunmehr zehn Jahren gehört er mit seiner Stimme zum festen Moderatoren-Team des privaten Radiosenders. Gleichzeitig ist John Seegert mittlerweile Sänger, Frontmann und musikalischer Leiter der RPR1-Band „BUZZ“, mit der er bereits auf zahlreichen Großveranstaltungen in und um Rheinland-Pfalz aufgetreten ist: So durfte sich die Truppe bereits mit Glasperlenspiel, Max Giesinger, Matthias Schweighöfer, u.v.m. die Bühnen teilen. Bedingt durch die Arbeit bei RPR1. hatte John auch die Ehre, Künstler wie Max Mutzke oder Teesy musikalisch bei unplugged-Sessions zu begleiten.