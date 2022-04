Die Kult-Reihe im Casino.

Sascha im Quadrat war schon vor der Corona Pause kult. In den beiden Lockdowns haben sie uns mit ihren ROCKT zu HAUSE Konzerten aus dem leeren Capitol unterhalten und abgelenkt, jetzt kann man sie endlich wieder live erleben! Die Reihe gibt es schon seit einigen Jahren im Casino des Capitol Mannheim. Bei der Reihe, in der sich Sascha Kleinophorst, Sascha Krebs, Frank Schäffer und Christof Brill einmal im Monat einen musikalischen Gast einladen, treffen großartige Interpretationen bekannter Songs auf Humor, der seinesgleichen sucht. Die fantastic four werden auch in Zukunft wieder regelmäßig Gäste empfangen.

Zu Gast im Mai: Maram

Maram ist eine 26 Jahre alte deutsch-ägyptische Singer/Songwriterin. Im Dezember 2019 feierte sie ihr 20jähriges Bühnenjubiläum und versteht es, dies durch ihr Talent vor einem Publikum zu beweisen. Sie legt großen Wert auf eine gesunde und freie Gesangstechnik, die die klassische Technik als Basis sieht, jedoch dabei hilft gesanglich in unterschiedlichste Genres einzutauchen. Inspiriert von Größen wie Michael Jackson, Tina Turner, Queen und vielen mehr, hat Maram ab ihrem fünften Lebensjahr unermüdlich an ihrem Talent und Handwerk gearbeitet, was 2017 nicht nur zu einem Bachelor in Popmusik / Gesang und Erfahrung als Gesangs- und Performance-Coach geführt hat. Es gab ihr später auch die Möglichkeit, mit Musikern wie Laith Al Deen, Gotthard (als Opener für The Rolling Stones), Peter Hoffmann und prominenten K-Pop-Songwritern (MUSSASHI Publishing) zusammenzuarbeiten. Maram steht in den Startlöchern für den Release ihres Debutalbums „Unapologetically M.E.“.

Wer sind die Saschas?

Sascha Kleinophorst war schon mit vielen Rock-Formationen unterwegs, u.a. trat er als Frontmann der Brass Machine in der ganzen Republik und mehrfach auf dem legendären Jazzfestival in Montreux auf. Darüber hinaus ist er, wie auch sein partner in crime Sascha Krebs langjähriges Mitglied des Capitol Ensembles mit großer Fangemeinde. Das „der kleine Sascha“, wie Sascha Krebs auch liebevoll genannt wird, im intimen Rahmen genauso rockt, wie auf den ganz großen Bühnen mit seiner Band „The Queen Kings“, ist mit Teil des Erfolgs von Sascha im Quadrat. Wir im Capitol lieben unsere Jungs!