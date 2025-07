.Die Kult-Reihe im Casino - Die Fab Four rocken weiter.

Sascha im Quadrat gibt es seit 2012 im Casino des Capitol Mannheim. Wie seit über einer Dekade üblich, werden sich auch 2025 Sascha Kleinophorst, Sascha Krebs, Frank Schäffer und Christof Brill einmal im Monat einen musikalischen Gast einladen. Gespielt wird, was Spaß macht. So treffen einzigartige Coverversionen bekannter Songs auf unvergleichlichen Humor.

Inzwischen hat die Reihe – nicht zuletzt wegen der ROCKTzuHAUSE Streams während den beiden Lockdowns – Kultstatus erlangt.

Einmal im Monat, wechselnde Gäste und immer gute Laune!

Zu Gast im September: Lina Bó

Das Duo LINA BÓ besteht aus Celina und Bó. Beide machen schon seit Jahren gemeinsam Musik. Lina Bó begreifen sich als urbane Neo-Blumenkinder. Ihre Lieder sind mal melancholisch, mal tanzbar, voller Lebensfreude und Optimismus. Südamerikanische Exotik gemischt mit deutschem Folk Pop erinnern an die besten Zeiten von ZAZ und Manu Chao. Die Band steht für Frieden und Respekt, gegen Krieg und Intoleranz, für Lebensfreude und Hoffnung. Eine ihrer gemeinsamen Leidenschaften ist es, zu reisen und Straßenmusik zu machen. Sie haben durch die Reisen viele Menschen, Länder, Kulturen, und Musikstile kennengelernt und daraus Lieder geschrieben. Nach den ersten Single Releases "Weiblich" und "Hallo Welt" folgten Fernsehauftritte, Support Shows bei Jimmy Kellys Streetorchester, Anna R, Jamaram und Santiano. 2024 erschien die Debut EP “Lina Bó”.

Wer sind die Saschas?

Sascha Kleinophorst war schon mit vielen Rock-Formationen unterwegs, u.a. trat er als Frontmann der Brass Machine in der ganzen Republik und mehrfach auf dem legendären Jazzfestival in Montreux auf. Darüber hinaus ist er, wie auch sein partner in crime Sascha Krebs langjähriges Mitglied des Capitol Ensembles mit großer Fangemeinde. Das „der kleine Sascha“, wie Sascha Krebs auch liebevoll genannt wird, im intimen Rahmen genauso rockt, wie auf den ganz großen Bühnen mit seiner Band „The Queen Kings“, ist mit Teil des Erfolgs von Sascha im Quadrat.

Kongenial begleitet werden Sie von Frank Schäffer am Piano und Christof Brill an der Gitarre! Wir im Capitol lieben unsere Jungs!