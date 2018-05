Musik - Comedy - Schnaps - "Special Edition" Die Sommersause im großen Saal

Nach regelmäßig ausverkauften Konzerten im Casino ist es wieder Zeit den großen Saal für die drei Musiker zu öffnen. Sascha im Quadrat „Special Edition“ heißt es im Juni. Natürlich wird es auch dieses Mal jede Menge Spaß und einen hochkarätigen Special Guest geben. Die Bühne steht übrigens mitten im Saal!

Sascha im Quadrat, das sind der große und der kleine Sascha, und die Konstante an ihrer Seite: Christof Brill. Geballtes Testosteron auf einer Bühne. Und eine Musikauswahl, die seinesgleichen sucht. Gespielt wird ALLES, was Spaß macht. Vor allem beim Sommer-Special!

Als Stargast mit dabei:

Pete Lincoln, der eigentlich schon im vergangenen Jahr bei der Sommersause mit den Jungs rocken wollte, aber kurzfristig seinen Auftritt krankheitsbedingt absagen musste, ist jetzt endlich zu Gast bei Sascha im Quadrat. Der britische Musiker Pete Lincoln, 1956 im englischen Newcastle geboren, ist aus der Rockgeschichte nicht mehr wegzudenken. Bevor er 2006 als Leadsänger und Bassist der Glamrock-Legende THE SWEET (Ballroom Blitz, Fox On The run, uvm.) engagiert wurde, war er 10 Jahre lang Frontman der Band SAILOR, die mit Hits wie „Girls, Girls, Girls“ oder „Glass Of Champagne“ weltweit erfolgreich waren! Im Laufe seiner Karriere mit über 3.500 Konzerten arbeitete er mit Größen wie Sir Cliff Richard, Tina Turner, Shakin ́ Stevens, Danii Minouge oder S Club 7. So verbrachte er die kompletten 80er und 90er damit, auf Tour zu sein – von Neuseeland bis Grönland. Und jetzt endlich im Capitol bei Sascha im Quadrat.