Sascha Korf - Danke und Tschüss – die ultimative Zugabe

Sascha Korf verlässt die Bühne – aber nicht leise! Mit seinem neuen und letzten Programm „Danke und Tschüss – die ultimative Zugabe“ verabschiedet sich der Meister der Improvisation. Und wenn er geht, dann mit Knall und Fanfare. Er wirft 35 Jahre Bühnenkunst in den Ring. Er verneigt sich mit allem, was die Fans an ihm lieben: Improvisation auf höchstem Niveau, mitreißende Interaktion und humorvolle Wortgefechte. Jede Show wird zum einzigartigen Erlebnis, denn Sascha nimmt die Zuschauer mit auf eine humorvolle Reise voller Überraschungen. Mit viel Charme, Witz und Herz sagt er Danke – und liefert eine ultimative Zugabe, die unvergesslich bleibt. Ein Abschied mit einem lachenden und einem noch mehr lachenden Auge. Die längste und lustigste Zugabe der Welt. Möge das Good bye beginnen.